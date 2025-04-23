Москва, 23 апреля, 2025, 19:51 — ИА Регнум. Для завершения конфликта Украина должна вывести войска с территории регионов Новороссии и Донбасса, вернувшихся в состав РФ, заявил 23 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

ИА Регнум

Если бы Киев сделал это раньше, после того, как в Конституции РФ было закреплено возвращение в состав страны четырёх регионов, конфликт закончился бы мгновенно, отметил Песков.

Ранее, комментируя сообщения западных СМИ о том, что Россия якобы согласна на заморозку боевых действий по нынешней линии фронта, Песков отметил, что по теме мирного урегулирования конфликта на Украине появляется много информационных вбросов.

Президент Владимир Путин ранее отмечал, что для урегулирования конфликта необходим вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официальное признание возвращения этих регионов в состав России. Кроме того, глава государства указывал, что Украина должна отказаться от вступления в НАТО и обеспечить на подконтрольной территории соблюдение прав и свобод русскоязычных граждан.

Путин также подчёркивал, что Москва заинтересована в долгосрочном мире на Украине и что урегулировать конфликт можно, лишь искоренив первопричины кризиса.

23 апреля президент США Дональд Трамп отметил, что заявления главы киевского режима Владимира Зеленского о невозможности признания Крыма российским препятствуют урегулированию конфликта. Назвав Зеленского «человеком без карт для игры», Трамп отметил, что глава киевского режима должен выбирать между мирным соглашением и продолжением конфликта, в результате которого через три года киевский режим потеряет всю Украину.

Новость дополняется