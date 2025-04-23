Москва, 23 апреля, 2025, 19:53 — ИА Регнум. Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа должна быть продуктивной, сейчас ведется ее подготовка. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ

«Эта встреча должна быть продуктивной. И Трамп, и Путин хотят результатов. Именно поэтому ведутся подготовительные работы», — сказал представитель Кремля в интервью французскому журналу Le Point.

Песков также заявил, что Путин и его американский коллега сходятся во мнении, что отказ от диалога по Украине является абсурдом. По словам официального представителя Кремля лидеров двух держав также объединяет готовность решать даже самые сложные вопросы путём дискуссий.

Как передавало ИА Регнум, ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что после ряда консультаций США стали лучше понимать позицию России по урегулированию украинского конфликта. По его словам, в настоящее время Вашингтон выясняет, насколько близка российская позиция к украинской.

22 апреля Трамп пообещал в течение трёх дней раскрыть подробности своего плана по урегулированию конфликта на Украине. Днем ранее, 21 апреля, Responsible Statecraft (RS) написало, что Соединённые Штаты Америки могут предложить России снятие введённых ранее санкций, а также инвестиции за сотрудничество по урегулированию конфликта на Украине.

В свою очередь российский лидер неоднократно подчеркивал, что для урегулирования украинского конфликта необходим вывод ВСУ из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официальное признание возвращения этих регионов в состав России. Кроме того, глава государства указывал, что Украина должна отказаться от вступления в НАТО и обеспечить на подконтрольной территории соблюдение прав и свобод русскоязычных граждан.