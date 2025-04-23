Москва, 23 апреля, 2025, 19:42 — ИА Регнум. Следственный комитет России возбудил 175 уголовных дел в отношении 290 пленных бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) за преступления в Курской области. Об этом 23 апреля сообщили в пресс-службе ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В отношении 290 пленных военнослужащих ВСУ возбуждено 175 уголовных дел, из которых 41 дело в отношении 98 лиц уже рассмотрено судом», — сказано в Telegram-канале СК.

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