Москва, 23 апреля, 2025, 19:33 — ИА Регнум. Россия научилась жить под санкциями, а для европейских стран они создают большие проблемы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Мы привыкли жить под санкциями. Это не главный вопрос. На самом деле главная проблема — у Европы», — отметил он в интервью французскому журналу Le Point.

Спикер Кремля также подчеркнул, что Россия не собирается нападать на кого-либо. По его словам, у России не было никаких проблем с Прибалтикой, Финляндией и Швецией, однако они всё равно решили вступить в Североатлантический альянс (НАТО).

Как передавало ИА Регнум, 18 марта глава Минпромторга РФ Антон Алиханов заявил, что отечественная промышленность адаптировалась к санкциям Запада и переориентировала экспортные потоки. Он уточнил, что иностранный бизнес покинул различные сегменты, включая наиболее высокотехнологичные, и для их освоения нужно больше времени — на разработку и выход в серийное производство.

Позднее в этот же день президент России Владимир Путин назвал санкции Запада механизмом системного стратегического давления на Россию. При этом он уточнил, что санкционные меры оказались катализатором позитивных структурных изменений в отечественной экономике.