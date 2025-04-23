Москва, 23 апреля, 2025, 19:30 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин уважает своего американского коллегу Дональда Трампа, потому что тот является сильным политическим деятелем и сильной личностью, заявил 23 апреля журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

РИА Новости /Гавриил Григоров

Он также отметил, что президентов России и США объединяет понимание того, что отказ от диалога является абсурдом.

Песков также заявил, что личная встреча Путина и Трампа должна быть продуктивной, и сейчас ведётся подготовительная работа.

В марте спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что Путин на встрече с ним поддержал предложение американской стороны восстановить отношения. Он назвал Путина очень умным человеком и отметил, что у него вызывают уважение профессиональные навыки президента России.

Новость дополняется