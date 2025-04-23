Курск, 23 апреля, 2025, 19:58 — ИА Регнум. Жертвами преступлений бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ) на территории Курской области стали более 49 тыс. человек. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ по итогам оперативного совещания с участием главы ведомства Александра Бастрыкина в Курске.

Пресс-служба губернатора Курской области

«По уголовным делам признаны и допрошены в качестве потерпевших более 49 тыс. человек, назначены необходимые судебные экспертизы, зафиксированы показания пострадавших и очевидцев», — указано в публикации.

Также уточняется, что с момента начала вторжения ВСУ на территорию региона в августе 2024 года была установлена гибель 191 мирного жителя Курской области, ещё 372 человека получили ранения, в том числе 17 несовершеннолетних. В настоящее время устанавливается ущерб, причинённый от действий украинских боевиков объектам гражданской инфраструктуры и имуществу местных жителей.

Как передавало ИА Регнум, российские следователи фиксируют и расследуют многочисленные преступления, совершённые украинскими подразделениями в ходе незаконного вторжения в Курскую область. Мирные жители рассказывают правоохранителям о действиях бойцов ВСУ и наёмников.

Так, 29 марта официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила об убийстве боевиками ВСУ мирного жителя села Погребки Суджанского района. Его тело нашли при осмотре дома в ходе расследования дела о теракте. На следующий день Петренко сообщила также о выявлении новых фактов мародерства и террористических атак, которые совершали украинские военные под Курском. Они в том числе размещали военную технику в частных жилых секторах и намеренно поджигали дома местных жителей.

Президент России Владимир Путин, выступая 19 марта, подчеркнул, что все военнослужащие ВСУ, особенно иностранные наёмники, которые совершили преступления против мирных жителей, находясь на российской территории, по закону являются террористами. Глава государства потребовал тщательно расследовать все преступления, которые они совершили.