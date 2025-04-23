Москва, 23 апреля, 2025, 19:20 — ИА Регнум. Глава Минкультуры России Ольга Любимова будет представлять российскую сторону на похоронах папы римского Франциска. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

TASS /AP Photo/Slamet Riyadi

«По решению президента РФ Владимира Путина Россию на похоронах папы римского будет представлять министр культуры Ольга Любимова», — сказал Песков журналистам.

Понтифик скончался утром 21 апреля на 89-м году жизни. Ватикан назвал официальной причиной смерти понтифика инсульт, за которым последовали кома и необратимый сердечно-сосудистый коллапс.

Как передавало ИА Регнум, похороны должны пройти в субботу, 26 апреля. В 10:00 утра по местному времени перед собором Святого Петра будет совершена заупокойная месса, после чего гроб с телом понтифика доставят в собор Святого Петра, а оттуда — в базилику Санта-Мария-Маджоре для захоронения.

На похоронах Франциска будут присутствовать лидеры разных стран. Среди них — президент США Дональд Трамп, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Бразилии Лула да Силва и другие.

Российский лидер ранее направил в Ватикан соболезнования по случаю смерти Франциска. Он отметил, что папа пользовался большим международным авторитетом как верный служитель христианского учения и последовательный защитник высоких ценностей гуманизма. Путин подчеркнул, что навсегда сохранит о Франциске самую светлую память.