Москва, 23 апреля, 2025, 19:43 — ИА Регнум. Намерение немецких властей выдворить российского посла Сергея Нечаева с церемонии в Берлине, посвящённой разгрому нацизма, говорит о том, что власти Германии прикладывают максимум усилий, чтобы забыть, кто победил в Великой Отечественной войне, и дискредитировать Российскую Федерацию. Об этом в среду, 23 апреля, заявил политолог Евгений Михайлов в разговоре с ИА Регнум.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Глава Фонда Бранденбургских мемориалов Аксель Дреколль заявил, что с начала специальной военной операции на Украине российским дипломатам запрещено участвовать в памятных мероприятиях и если российский посол попытается присутствовать на официальной церемонии в Берлине, посвящённой разгрому нацизма, то немецкие власти «в тесном сотрудничестве с силами безопасности обеспечат соблюдение правил».

«На самом деле, сейчас возможно всё. Мы видим полное отторжение истории, мы видим, как в той же Германии пытаются забыть, кто победил в Великой Отечественной войне. И они делают максимум, чтобы дискредитировать Российскую Федерацию. И я допускаю, что такие действия в отношении российского посла могут быть сделаны», — сообщил политолог.

Эксперт рассказал, что раньше за действия подобного рода можно было бы объявлять войну, и некоторые государства так и делали. По словам специалиста, это унижение и оскорбление, и весь вопрос в том, как ответит Российская Федерация на подобные действия, дипломатически или иначе.

«Нас постоянно пытаются отодвинуть и сделать всё для того, чтобы в мире не знали, кто является победителем в Великой Отечественной войне и кто внес максимальный вклад в это. Удивляться тут нечему. Действия немецких властей направлены на еще большую конфронтацию. Тем более, учитывая, что будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц практически уже заявил о готовности поставить дальнобойные ракеты Taurus на Украину», — заявил Михайлов.

Политолог обратил внимание на то, что на фоне подобных действий властей ФРГ, популярность набирает партия Альтернатива для Германии (АдГ). Специалист выразил надежду, что здравомыслящие политики АдГ смогут переформатировать сознание граждан Германии, придя к власти. Но собеседник агентства уточнил, что это будет возможно сделать только в том случае, если за это время в отношениях между Россией и ФРГ не произойдут более страшные моменты.

«Я думаю, что та же Альтернатива для Германии примет максимум усилий для дискредитации нынешних властей ФРГ, показывая населению Германии, особенно населению Восточной Германии, перетягивая на себя голоса, как нынешнее немецкое руководство приближают прямой конфликт Германии и Российской Федерации, такими эпизодами, как с российским послом», — подытожил Михайлов.

Как передавало ИА Регнум, Нечаев в ответ на слова Дреколля заявил, что Москва не нуждается в специальном разрешении для участия в памятных мероприятиях ко Дню Победы. Посол уточнил, что России не нужно приглашение, чтобы почтить память советских освободителей и жертв нацизма в общедоступных местах.

4 апреля газета Berliner Zeitung со ссылкой на внутренний документ МИД ФРГ сообщила, что ведомство рекомендовало не приглашать российских и белорусских представителей на мероприятия в Берлине и Бранденбурге в честь 80-летия окончания Второй мировой войны, районам и муниципалитетам также посоветовали при необходимости выдворять русских и белорусов. Отмечается, что причиной в МИД назвали «риски пропаганды, дезинформации и исторического ревизионизма».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ФРГ подобным образом воссоздаёт нацистские практики.