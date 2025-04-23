Севастополь, 23 апреля, 2025, 19:28 — ИА Регнум. Восемь воспитанников международного детского центра «Артек», которые попали в ДТП в Севастополе, получили легкие травмы, их выпишут 24 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

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«Утром 24 запланирована выписка пострадавших ребят. Госпитализация потребовалась восьми пассажирам автобуса, которые получили легкие травмы», — передает слова источника ТАСС.

Собеседник агентства уточнил: общее состояние детей стабильное, они остаются под наблюдением дежурного медицинского персонала стационара. Кроме того, медперсонал «Артека» находится на связи с врачами из Севастополя. Родителей пострадавших оперативно информируют о состоянии их детей.

Авария произошла ранее 23 апреля на улице Гоголя в Севастополе. Предварительно, 53-летний водитель автобуса Scania неправильно выбрал безопасную дистанцию и произвел столкновение с попутным автомобилем Honda.

От удара иномарку откинуло на двигавшуюся впереди неё машину BMW. В результате аварии пострадали восемь детей. Их госпитализировали в больницу. Полиция проводит проверку по факту ДТП.

Как передало ИА Регнум, 23 января в Волгоградской области произошло ДТП с участием школьного автобуса. Водитель, выезжая с второстепенной дороги, столкнулся с иномаркой, которая двигалась по главной дороге. Автобус опрокинулся, один из ребят, находящихся внутри транспорта, погиб. Еще шестерых несовершеннолетних и одного пассажира иномарки доставили в больницу. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.