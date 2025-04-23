Москва, 23 апреля, 2025, 19:15 — ИА Регнум. У России нет территориальных претензий к странам Балтии. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью французскому журналу Le Point.

РИА Новости/Игорь Зарембо

«У России нет никаких проблем со странами Балтии и никаких территориальных претензий к ним, даже несмотря на то, что там проживают русские и их интересы постоянно попираются, в частности это касается использования русского языка. Брюссель, кстати, не обращает на это ни малейшего внимания», — сказал Песков.

По его словам, в странах Балтии «к счастью, нет гражданской войны, в ходе которой регулярная армия истребляла бы русских только по причине их национальной принадлежности».

Официальный представитель Кремля в ходе интервью также подчеркнул, что Россия не собирается нападать на кого бы то ни было и у нее нет никаких проблем ни с Финляндией, ни со Швецией, которые вступили в НАТО.

Как передавало ИА Регнум, 18 марта минобороны Литвы заявило о рекомендации оборонных ведомств властям Литвы, Польши, Латвии и Эстонии по выходу из Оттавской конвенции для противостояния военным угрозам, в том числе якобы со стороны России, а также чтобы укрепить оборонный потенциал стран.

Еще летом 2024 года президент РФ Владимир Путин назвал бредом заявления о мнимом планировании Россией нападения на Европу. Российский лидер указал на искусственность истерии западных стран, призванной лишь оправдать рост военных расходов и гонки вооружений за счет антироссийских настроений.

До этого ряд европейских политиков заявляли о подготовке Европы к возможному вооружённому конфликту с Россией. Так, президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что между Россией и Европой в скором времени может вспыхнуть война. При этом, по его словам, конфликта якобы можно избежать, если усилить поддержку Киева. Французский лидер также призвал к укреплению обороны Европы.

О возможной угрозе для западных стран 17 апреля заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, которая призвала организацию разрабатывать и производить следующее поколение военной техники, способной обеспечить победу в боевых действиях.

В свою очередь российский лидер неоднократно подчёркивал, что у Москвы нет никаких причин воевать со странами альянса, поскольку Россия не имеет ни к кому территориальных претензий и готова развивать сотрудничество. При этом, отметил президент, именно Североатлантический альянс наращивает активность у российских границ и продолжает накачивать Киев оружием, приводя ситуацию к эскалации.