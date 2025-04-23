Вашингтон, 23 апреля, 2025, 19:10 — ИА Регнум. Нынешняя ситуация для Украины плачевна, заявил 23 апреля президент США Дональд Трамп.

ИА Регнум

На своей странице в соцсети Truth Social он отметил, что главе киевского режима Владимиру Зеленскому следует согласиться на заключение мирного соглашения, иначе он через три года потеряет всю страну.

«Зеленский может получить мир сейчас или воевать ещё три года, прежде чем потерять всю страну», — указал Трамп.

В той же публикации он подчеркнул, что заявления Зеленского об отказе признавать Крым частью России мешают мирному урегулированию конфликта. Главу киевского режима президент США назвал «человеком без карт для игры» и отметил, что подстрекательства Зеленского лишь продлевают военный конфликт с огромным числом жертв.

Как передавало ИА Регнум, газета The New York Post ранее сообщала, что Трамп 22 апреля пообещал в течение трёх дней раскрыть подробности своего плана по урегулированию конфликта на Украине. По этим данным, план может включать развёртывание на Украине европейских военных сил, признание Крыма частью России и отказ киевского режима от идеи вступления в НАТО.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс отмечал, что Вашингтон направил Москве и Киеву «очень чёткие» предложения по завершению конфликта и, если они их не примут, США выйдут из переговорного процесса.

Позднее западные СМИ проинформировали, что из-за заявлений Зеленского о невозможности признания Крыма российским глава Госдепа США Марко Рубио отменил поездку в Лондон, где должно было пройти совещание представителей ряда западных стран по обсуждению условий мирного соглашения.

Президент РФ Владимир Путин отмечал, что для урегулирования конфликта необходим вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официальное признание возвращения этих регионов в состав России. Кроме того, глава государства указывал, что Украина должна отказаться от вступления в НАТО и обеспечить на подконтрольной территории соблюдение прав и свобод русскоязычных граждан.