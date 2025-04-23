Вашингтон, 23 апреля, 2025, 19:10 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский отказом признавать Крым частью России мешает мирному урегулированию. Об этом 23 апреля заявил президент США Дональд Трамп.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Американский лидер напомнил, как глава киевского режима в первой полосе The Wall Street Journal «хвастался», что Украина не будет юридически признавать контроль РФ над Крымом.

«Здесь не о чем говорить». Это заявление очень вредит мирным переговорам с Россией, поскольку Крым был потерян много лет назад с подачи (экс-президента США. — Прим. ред.) Барака Хусейна Обамы и даже не является предметом обсуждения», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Трамп также констатировал трагичность ситуации на Украине. По его словам, глава киевского режима должен заключить мир с Россией либо потеряет всю страну уже через несколько лет.

Главу киевского режима президент США назвал «человеком без карт для игры» и отметил, что его подстрекательства лишь продлевают военный конфликт с огромным числом жертв.

«Ситуация для Украины ужасная — Зеленский может бороться еще три года, прежде чем потеряет всю страну», — заключил американский президент.

Как передавало ИА Регнум, 22 апреля Зеленский напомнил, что Киев не признает Крым субъектом России. Соответствующее заявление он аргументировал отсутствием соответствующих положений в украинской конституции.

19 апреля местные СМИ сообщили, что администрация Трампа изучает возможность признания Крыма частью России в рамках предложений по урегулированию конфликта на Украине. Также отмечается, что американский план урегулирования включает установление режима прекращения огня вдоль линии фронта.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что для урегулирования конфликта необходим вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официальное признание возвращения этих регионов в состав России. Кроме того, глава государства указывал, что Украина должна отказаться от вступления в НАТО и обеспечить на подконтрольной территории соблюдение прав и свобод русскоязычных граждан.