Москва, 23 апреля, 2025, 19:21 — ИА Регнум. Суд в Москве арестовал бойца поп-ММА Алима Оркова, устроившего стрельбу и взорвавшего гранату в гостинице «Восток». Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

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«Постановлением Бутырского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Алима Оркова на срок два месяца», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Бойца поп-ММА обвиняют в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ) и в применении насилия в отношении представителя власти (ч. 2 ст. 318 УК РФ).

По версии следствия, Орков, находясь в гостинице «Восход» в городе Москве, привел в действие пиротехническое устройство, а также произвел не менее одного выстрела из пистолета. После чего он применил насилие к сотруднику полиции.

Как передавало ИА Регнум, 21 апреля Орков взорвал страйкбольную гранату в гостинице «Восход». По словам представителя правоохранительных органов, в одном из номеров гостиницы проживала чиновница. Другие подробности инцидента не приводятся. Задержанному может грозить до десяти лет лишения свободы.