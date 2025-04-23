Москва, 23 апреля, 2025, 19:02 — ИА Регнум. Президент Владимир Путин посмертно наградил фельдшера службы скорой помощи Александра Печелатова, убитого пациентом в Иркутской области. Указ главы государства был опубликован 23 апреля на официальном портале правовой информации.

РИА Новости/Гавриил Григоров

Медик был награждён медалью Луки Крымского, которую вручают за деятельность, направленную за развитие здравоохранения.

«[Наградить] Печелатова Александра Вячеславовича — фельдшера скорой медицинской помощи областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Казачинско-Ленская районная больница», Иркутская область (посмертно)», — сказано в тексте указа.

Печелатов погиб в ноябре 2024 года. Пациент, к которому он приехал по вызову, ударил фельдшера ножом. Спасти его жизнь не удалось.

Как передавало ИА Регнум, 17 апреля Путин наградил орденом Мужества посмертно военкора Первого канала Анну Прокофьеву. 26 марта в Краснояружском районе Белгородской области на мине подорвался автомобиль съёмочной группы Первого канала. Прокофьева погибла, а её коллега оператор Дмитрий Волков получил серьёзные ранения.

В тот жен день президент наградил орденом Мужества посмертно корреспондента «Известий» Александра Федорчака, оператора телеканала «Звезда» Андрея Панова и водитель автомобиля этого телеканала Александр Сиркели. Федорчак, Панов и Сиркели погибли 24 марта в Кременском районе ЛНР. ВСУ нанесли удар кассетными снарядами из американской реактивной системы залпового огня HIMARS по автомобилю, в котором журналисты ехали на съемку.