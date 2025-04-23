Вашингтон, 23 апреля, 2025, 18:56 — ИА Регнум. Американская администрация считает, что Организация Североатлантического договора должна быть настоящим оборонительным альянсом, а не союзом США и «горстки младших партнеров». Об этом 23 апреля заявил глава Госдепартамента Штатов Марко Рубио.

Иван Шилов ИА Регнум

«Так что НАТО — это хорошо до тех пор, пока это настоящий Североатлантический альянс, пока это настоящий оборонительный союз, а не Соединенные Штаты и горстка младших партнеров, которые не выполняют свою долю (обязательств. — Прим. ред.)», — сказал Рубио в интервью порталу The Free Press.

При этом госсекретарь отметил, что союз должен строиться на принципе равноправного участия всех членов. Когда некоторые государства тратят на оборону лишь 1–1,2% ВВП, это уже не партнёрство, а зависимость, заключил Рубио.

В начале апреля глава Госдепартамента Штатов заявил, что входящие в НАТО страны, в том числе США, должны будут повысить расходы на военные нужды до 5% своего ВВП. При этом он не уточнил сроки реализации поручения, однако заявил, что соответствующий план должен быть создан.

По словам Рубио, события последних лет, включая полномасштабный вооруженный конфликт в центре Европы, являются свидетельством того, что укрепление военного потенциала нужно «в целях сдерживания» и у каждой из стран альянса должна быть возможность «противостоять этим угрозам».

Ранее помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц заявил: американская администрация требует, чтобы все союзники альянса выполнили свои обязательства по доведению военных расходов до 2% ВВП уже к следующему саммиту НАТО в июне 2025 года.

Как передавало ИА Регнум, 7 марта президент США Дональд Трамп в очередной раз потребовал, чтобы все члены НАТО вносили справедливый вклад в финансирование обороны, пригрозив, что государства, которые этого не делают, будут лишены защиты альянса. Глава Белого дома также усомнился, что участники объединения придут на помощь США, если Вашингтону потребуется защита.