Польша, 23 апреля, 2025, 18:58 — ИА Регнум. Неизвестные изменили надпись на плите на массовом захоронении боевиков Украинской повстанческой армии (УПА, организация признана экстремистской и запрещена в РФ) в польском селе Монастеж, сообщил 23 апреля портал zlubaczowa. pl.

zlubaczowa. pl.

Ранее на памятнике находилась запись об «украинцах, погибших в боях с НКВД», их принадлежность к УПА не упоминалась. Теперь в надписи указано, что на этом месте погибли члены УПА, ответственные за террор и массовые убийства безоружных поляков, украинцев и евреев.

«Мы получили информацию от пограничников о том, что на могиле, расположенной в Монастеже, установлена новая табличка и крест. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению лиц, ответственных за внесение изменений», — сообщили изданию в местном управлении полиции.

Авторы напомнили, что во время Второй мировой войны украинские националисты провели акцию, получившую название Волынская резня, по уничтожению польского населения Волыни, в частности атаковав в июле 1943 года около 100 польских населённых пунктов. Жертвами стали около 100 тыс. человек, больше всего среди них было женщин, детей и стариков.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре 2024 года МИД Польши обвинил киевский режим в продолжающемся много лет затягивании поиска и эксгумации останков поляков, погибших во время Волынской резни.

В январе сообщалось, что власти Украины выдали первые разрешения на эксгумацию останков жертв Волынской резни. Посол Украины в Польше Василий Боднар заявлял, что эксгумация начнётся весной.

В феврале находящаяся у власти в Польше партия «Право и справедливость» внесла в парламент законопроект об уголовном наказании за отрицание преступлений украинских националистов против поляков. Проект предполагает до трёх лет лишения свободы за пропаганду соответствующей идеологии или символики.