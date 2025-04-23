МИД РФ оценил работу Анналены Бербок
МИД РФ: назначение Бербок в ГА ООН будет противоречить интересам стран-членов
Москва, 23 апреля, 2025, 19:04 — ИА Регнум. Назначение министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок на пост председателя Генассамблеи ООН будет противоречить интересам стран — членов организации. Об этом заявил директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов.
«В период работы на посту главы МИД ФРГ Анналена Бербок продемонстрировала полное отсутствие профессионализма, регулярно отмечалась непродуманными и тенденциозными высказываниями, запомнилась зацикленностью на собственной карьере в ущерб отстаиванию общественных интересов», — отметил он в беседе с «РИА Новости».
По словам дипломата, в случае её избрания, Бербок будет продвигать национальные интересы Германии, а не занимать равноудалённую позицию. Логвинов также уточнил, что её руководство привело бы к дальнейшему углублению разделительных линий в организации и ещё больше бы снизило её эффективность и международный авторитет.
«Это противоречит коренным интересам стран — членов ООН. Столь ответственный международный пост предполагает соответствие самым высоким стандартам этики. Для председателя Генассамблеи недопустимо предоставление необоснованных преимуществ каким-либо государствам», — добавил дипломат.
Ранее немецкое агентство DPA написало, что руководство ФРГ хочет выдвинуть Бербок в качестве кандидата на пост председателя ГА ООН.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова удивилась такому решению правительства ФРГ, особенно в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Дипломат напомнила о том, что дед Бербок был нацистом.
Бывший руководитель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген также назвал бесстыдством выдвижение кандидатуры Бербок на пост председателя Генеральной Ассамблеи ООН.