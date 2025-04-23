Москва, 23 апреля, 2025, 19:04 — ИА Регнум. Назначение министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок на пост председателя Генассамблеи ООН будет противоречить интересам стран — членов организации. Об этом заявил директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов.

Иван Шилов ИА REGNUM Анналена Бербок

«В период работы на посту главы МИД ФРГ Анналена Бербок продемонстрировала полное отсутствие профессионализма, регулярно отмечалась непродуманными и тенденциозными высказываниями, запомнилась зацикленностью на собственной карьере в ущерб отстаиванию общественных интересов», — отметил он в беседе с «РИА Новости».

По словам дипломата, в случае её избрания, Бербок будет продвигать национальные интересы Германии, а не занимать равноудалённую позицию. Логвинов также уточнил, что её руководство привело бы к дальнейшему углублению разделительных линий в организации и ещё больше бы снизило её эффективность и международный авторитет.

«Это противоречит коренным интересам стран — членов ООН. Столь ответственный международный пост предполагает соответствие самым высоким стандартам этики. Для председателя Генассамблеи недопустимо предоставление необоснованных преимуществ каким-либо государствам», — добавил дипломат.

Ранее немецкое агентство DPA написало, что руководство ФРГ хочет выдвинуть Бербок в качестве кандидата на пост председателя ГА ООН.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова удивилась такому решению правительства ФРГ, особенно в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Дипломат напомнила о том, что дед Бербок был нацистом.

Бывший руководитель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген также назвал бесстыдством выдвижение кандидатуры Бербок на пост председателя Генеральной Ассамблеи ООН.