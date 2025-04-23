Мичуринск, Тамбовская область, 23 апреля, 2025, 18:50 — ИА Регнум. Автомобилем, который влетел в группу людей на переходе в Мичуринске Тамбовской области, управлял сотрудник вневедомственной охраны. Об этом сообщает начальник пресс-службы управления Росгвардии по Тамбовской области Марина Юрьева.

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области

«По факту ДТП с участием сотрудника вневедомственной охраны, который находился в отпуске и управлял личным автомобилем, проводится служебная проверка», — приводит ТАСС слова Юрьевой.

Она уточнила, что сейчас ведомство устанавливает все обстоятельства происшествия. Мотивы виновного не уточняются.

Как передавало ИА Регнум, утром 23 апреля неизвестный за рулем автомобиля врезался в толпу людей на пешеходном переходе, после чего вылетел на тротуар. В результате инцидента пострадали четыре человека, в числе которых и 17-летняя девушка. Все пострадавшие были госпитализированы в медицинские учреждения. Региональное управление СК РФ возбудило уголовное дело по ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения»).

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3960974" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> В Мичуринске возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в котором пострадали четыре человека, в том числе несовершеннолетняя девушка

Вечером 15 марта около остановки на Кожевнической улице в центре Москвы произошло столкновение двух легковых автомобилей, один из которых отбросило в сторону пешеходов. В результате произошедшего пострадали шесть человек, двое из которых дети. Сбивший пешеходов водитель BMW был пьян.