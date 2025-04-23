Сбившим четырех человек в Тамбовской области водителем оказался росгвардеец
Мичуринск, Тамбовская область, 23 апреля, 2025, 18:50 — ИА Регнум. Автомобилем, который влетел в группу людей на переходе в Мичуринске Тамбовской области, управлял сотрудник вневедомственной охраны. Об этом сообщает начальник пресс-службы управления Росгвардии по Тамбовской области Марина Юрьева.
«По факту ДТП с участием сотрудника вневедомственной охраны, который находился в отпуске и управлял личным автомобилем, проводится служебная проверка», — приводит ТАСС слова Юрьевой.
Она уточнила, что сейчас ведомство устанавливает все обстоятельства происшествия. Мотивы виновного не уточняются.
Как передавало ИА Регнум, утром 23 апреля неизвестный за рулем автомобиля врезался в толпу людей на пешеходном переходе, после чего вылетел на тротуар. В результате инцидента пострадали четыре человека, в числе которых и 17-летняя девушка. Все пострадавшие были госпитализированы в медицинские учреждения. Региональное управление СК РФ возбудило уголовное дело по ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения»).
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