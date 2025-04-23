Бразилиа, 23 апреля, 2025, 18:53 — ИА Регнум. Нелегитимность главы киевского режима Владимира Зеленского препятствует мирному диалогу между Украиной и Россией. Об этом пишет бразильский обозреватель Лукас Лейрос в материале для портала InfoBRICS.

Global Look Press/Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency

«Киевский режим в настоящее время ведёт себя как действительно несостоявшееся государство, поскольку у него нет никакой законной политической власти, занимающей президентский пост. Это не позволяет России признать Украину достойным партнёром в любом дипломатическом процессе, сводя на нет возможность заключения мирного соглашения в ближайшей перспективе», — указано в публикации.

Лейрос также призвал провести на Украине президентские выборы, чтобы на переговорах республику представлял законный президент.

Как передавало ИА Регнум, ранее британский журнал The Spectator предрёк провал предстоящим переговорам по урегулированию украинского конфликта в Лондоне. Причиной такого исхода событий в издании также назвали Зеленского, на этот раз из-за его нежелания признавать сложившиеся территориальные реалии.

Президент России Владимир Путин ранее также неоднократно подчёркивал нелегитимность Зеленского, который отменил президентские выборы под предлогом военного положения в мае 2024 года. Кроме того, украинская конституция не предусматривает продления полномочий главы государства в случае введения в стране военного положения. По словам президента России, единственным легитимным органом власти осталась Верховная рада, остальные утратили свою правомочность. Кроме того, Зеленский сам себе запретил вести переговоры с РФ.