Москва, 23 апреля, 2025, 18:27 — ИА Регнум. Институт развития интернета (ИРИ) совместно с Национальным центром «Россия» в период майских праздников проведёт серию показов, посвящённых Великой Отечественной войне и 80-летию Победы. Об этом ИА Регнум сообщила пресс-служба ИРИ.

кадр из сериала «Таганрог»

Показы пройдут 1, 2, 4 и 7 мая. После сеансов создатели представят свои проекты и обсудят их со зрителями. Вход на сеансы бесплатный, по предварительной регистрации.

В частности, зрители увидят основанную на реальных событиях и архивных документах военно-историческую драму «Таганрог» о героях донского подполья. Фильм рассказывает о подвигах советских юношей и девушек, боровшихся с немецко-фашистскими захватчиками в оккупированном Таганроге.

Также будет показана военная драма «Значит, нам туда дорога» об истории пятерых солдат, уроженцев разных советских республик, в пехотном полку.

Национальный центр «Россия»

Кроме того, зрители смогут увидеть шпионскую драму «По следу зверя» о советских разведчиках. По сценарию осенью 1942 года немецкое командование, понимая, что проигрывает под Сталинградом, и отчаянно желая взять реванш в районе Курского выступа, забрасывает в советский тыл несколько групп диверсантов, чтобы подготовить почву для контрнаступления.

Также зрители увидят документальный сериал «Победа» о ключевых сражениях Великой Отечественной войны — битве за Москву, Сталинградской и Курской битвах, освобождении блокадного Ленинграда, форсировании Днепра, освобождении Белоруссии и взятии Берлина. В картине использованы личные воспоминания участников сражений, которые перенесли на экран с помощью хроники и игровых реконструкций с актёрами.

Как передавало ИА Регнум, 22 апреля в России стартовала онлайн-акция «Бессмертный полк». Она позволит всем желающим принять участие в праздновании Дня Победы, в том числе в тех регионах, где не будет шествий в традиционном формате.

25 апреля будет проведена ежегодная международная историческая акция «Диктант Победы». Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин отмечал, что главной целью акции является отстаивание исторической правды, формирование твёрдых знаний о Великой Отечественной войне и расширение исторического кругозора участников.

Ранее сообщалось, что народный артист России Николай Расторгуев, заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (SHAMAN) и сенатор от Нижегородской области, экс-музыкант группы «Любэ» Александр Вайнберг к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне записали песню «Минута молчания». Композиция станет частью саундтрека к фильму «В списках не значился» с Владимиром Машковым. Фильм, снятый по повести Бориса Васильева, посвящённый героизму советского народа и подвигу солдат, защищавших Брестскую крепость, выйдет на экраны 1 мая.