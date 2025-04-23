Москва, 23 апреля, 2025, 18:42 — ИА Регнум. Замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин станет модератором финальной сессии открытого диалога в Национальном центре «Россия». Об этом 23 апреля сообщила пресс-служба центра.

РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Отмечается, что с 28 по 30 апреля в НЦ «Россия» состоится открытый диалог «Будущее мира: новая платформа глобального роста». Участниками мероприятия станут эксперты науки, образования и бизнеса из разных стран.

«В рамках встречи участники подведут итоги насыщенной трехдневной работы», — сказано в Telegram-канале НЦ.

Регистрация на мероприятие завершается 24 апреля. Чтобы принять участие в открытом диалоге, необходимо зарегистрироваться на официальном сайте НЦ «Россия».

Как передавало ИА Регнум, 26 марта президент РФ Владимир Путин во время посещения Национального центра «Россия» осмотрел экспозицию «Путешествие по России», на которой представлены ключевые достижения и инновационные разработки, а также культурные, природные и исторические достопримечательности всех федеральных округов страны.

Глава государства также заявил, что россиянам действительно есть чем гордиться в самых разных сферах и во всех без исключения регионах страны.

Российский лидер ранее отмечал, что задачами Национального центра станут сбережение и продвижение священной для всех россиян исторической памяти, духовности и традиций. Филиалы НЦ «Россия» будут созданы в регионах страны, добавил Путин.