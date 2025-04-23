Москва, 23 апреля, 2025, 18:00 — ИА Регнум. Огнеборцы МЧС России потушили пожар на подземной парковке у торгового центра «Афимолл Сити» в Москве. Об этом 23 апреля сообщила пресс-служба ведомства.

РИА Новости/Станислав Красильников Машина противопожарной службы МЧС РФ на территории Московского международного делового центра «Москва-Сити».

«Пожар ликвидирован на 30 квадратах. По уточненной информации, горели материалы на стройплощадке, расположенной вдоль административного здания ТРЦ «Афимолл Сити», — сказано в Telegram-канале МЧС.

23 апреля оперативные службы сообщили о пожаре в комплексе «Афимолл Сити» на Пресненской набережной столицы. Тогда выдвигалась версия о взрыве автомобиля на подземной парковке. Позже в пресс-службе МЧС РФ уточнили, что при пожаре горели стройматериалы, а не автомобиль. Сведений о пострадавших не поступало.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре 2024 года пожар вспыхнул в многоуровневом паркинге в подмосковном Одинцово. В оперативных службах рассказали о двух погибших. Тело одного из них нашли на втором уровне парковки, второго — в техническом помещении между вторым и третьим уровнями. Сообщалось, что причиной пожара стал газовый баллон.

Ранее в посёлке Лесной Городок загорелась многоуровневая парковка. Столб дыма был виден за несколько километра от места происшествия. Возгорание началось на втором этаже здания, пламя быстро распространилось.