Новосибирск, 23 апреля, 2025, 17:56 — ИА Регнум. Мать ещё одной несовершеннолетней фигуристки из Новосибирска заявила, что тренер Константин М. неподобающе вёл себя с её дочерью. Об этом женщина рассказала изданию NEWS.ru.

СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева

По её словам, дочь пожаловалась, что тренер обнимает её и трогает ниже поясницы. После подачи заявления от родителей тренера вызывали в следственный отдел, но дело не возбудили. В феврале мужчина уволился из спортивного центра, где тренировал девочек.

«Отвели дочь к спортивному психологу. Она рассказала психологу, что тренер довольно продолжительное время трогает её ниже пояса и за грудь», — поделилась женщина и добавила, что готова предоставить доказательства Следственному комитету.

Ранее другая женщина, мать 12-летней новосибирской фигуристки, заявила, что тренер неоднократно приставал к её дочери во время всероссийских соревнований, которые проходили в январе в Красноярске. Как сообщало ИА Регнум, СК проводит проверку и устанавливает обстоятельства произошедшего.