Монако, 23 апреля, 2025, 18:01 — ИА Регнум. В Сибири в плане футбола происходит полный беспредел. Об этом заявил российский полузащитник футбольного клуба «Монако» Александр Головин.

СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева Александр Головин

«Там всё очень запущено. Людей нет, денег нет. Администрации нашего города это не особо интересно. Сожгут это поле, не сожгут — всем без разницы. Если стелить новое, то и оно через какое-то время в негодность придёт. Мне грустно такое видеть. По всей Сибири в плане футбола происходит беспредел. На него всем всё равно», — отметил он в интервью «Чемпионату».

Ранее хавбек также рассказывал, что футбольное поле в его родном городе Калтан (Кемеровской области), которое было построено в рамках сделки по его переходу из московского ЦСКА в «Монако», с каждым годом становится всё хуже.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре 2024 года губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил о коррупции в российском футболе. По его информации, клуб «Крылья Советов» должен около 36 млн рублей вероятным преступникам из судейского корпуса. РФС назвал заявление главы региона основанием для обращения в правоохранительные органы.