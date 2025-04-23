Хавбек «Монако» Головин назвал беспределом происходящее в сибирском футболе
Монако, 23 апреля, 2025, 18:01 — ИА Регнум. В Сибири в плане футбола происходит полный беспредел. Об этом заявил российский полузащитник футбольного клуба «Монако» Александр Головин.
«Там всё очень запущено. Людей нет, денег нет. Администрации нашего города это не особо интересно. Сожгут это поле, не сожгут — всем без разницы. Если стелить новое, то и оно через какое-то время в негодность придёт. Мне грустно такое видеть. По всей Сибири в плане футбола происходит беспредел. На него всем всё равно», — отметил он в интервью «Чемпионату».
Ранее хавбек также рассказывал, что футбольное поле в его родном городе Калтан (Кемеровской области), которое было построено в рамках сделки по его переходу из московского ЦСКА в «Монако», с каждым годом становится всё хуже.
Как передавало ИА Регнум, в ноябре 2024 года губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил о коррупции в российском футболе. По его информации, клуб «Крылья Советов» должен около 36 млн рублей вероятным преступникам из судейского корпуса. РФС назвал заявление главы региона основанием для обращения в правоохранительные органы.