Псков, 23 апреля, 2025, 18:04 — ИА Регнум. Следователи продолжают поиски похищенных «режиссером» 18 лет назад псковских школьников. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Псковской области.

РИА Новости/Алексей Никольский

«Следователи СК России не прекращают поиски детей, похищенных в 2007 году. Работа по установлению местонахождения детей и причастных к их похищению лиц ведется следователями непрерывно, с привлечением самых современных криминалистических методов и технологий», — говорится в сообщении в Telegram-канале регионального управления СК РФ.

По данным следствия, четвероклассники Павел Матросов и Валентина Корик пропали 29 января 2007 года, когда покинули школу и отправились домой, но по пути встретили незнакомца на улице Карла Либкнехта в Великих Луках. Он представился «кинорежиссером из Москвы» и предложил детям сняться в фильме о космосе.

Вместе с детьми была третья школьница, которая отказалась от предложения неизвестного проследовать за ним и «сфотографироваться». В то время как Корик и Матросов пропали без вести.

«В ходе расследования уголовного дела допрошено более 2 тысяч человек, проведено 43 осмотра мест происшествия, 80 выемок и обысков, 104 осмотра предметов и документов, 274 опознания по фотографиям, назначено и проведено 144 судебных экспертизы», — уточняет псковский СК РФ.

В ведомстве призвали всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавших детях или обстоятельствах их исчезновения, не оставаться равнодушными и поделиться своими сведениями.

Как передавало ИА Регнум, в сербском Косово спустя 22 года нашли тело юноши, считавшегося пропавшим без вести.