Москва, 23 апреля, 2025, 17:52 — ИА Регнум. Московский городской суд на заседании 23 апреля отклонил жалобы защиты на арест основателя группы «Русагро» Вадима Мошковича, обвинённого в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями.

РИА Новости/Станислав Красильников

Защита просила отправить бизнесмена под домашний арест или применить к нему залог в размере 1 млрд руб.

«Я всю жизнь занимался предпринимательской деятельностью — это гражданско-правовые отношения. Прошу это учесть», — заявил Мошкович на заседании суда.

Мосгорсуд отклонил жалобы и оставил постановление Мещанского суда столицы о заключении Мошковича под стражу до 25 мая без изменений, сообщил «Интерфакс».

Как сообщало ИА Регнум, 26 марта силовики провели обыски в офисах «Русагро». Следственные действия проводились с Мошковичем в рамках уголовного дела о мошенничестве. Правоохранители произвели выемку документов. Мошковичу и экс-гендиректору «Русагро» Максиму Басову предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями.

Адвокат Басова Дмитрий Кравченко сообщил, что следователи обвинили Мошковича и его подзащитного в нанесении ущерба компании «Солпро» на сумму 30 млрд рублей. По версии следствия, они обманным путем убедили основателя компании «Солнечные продукты» Владислава Бурова продать акции, которые составляют 85% уставного капитала.

Ходатайствуя об аресте Мошковича, следователь в ходе заседания Мещанского суда заявил, что обвиняемый может уехать из страны и скрыться, поскольку у него есть паспорт Израиля, его дети проживают за рубежом, а сам он имеет самолет.