Минфин предложил изменить бюджетное правило
Силуанов: бюджетное правило в России необходимо настроить под вызовы времени
Москва, 23 апреля, 2025, 17:38 — ИА Регнум. Бюджетное правило в России необходимо настроить под вызовы времени для минимизации внешних рисков. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на коллегии ведомства.
Глава Минфина уточнил, что действующее бюджетное правило определяет базовую цену на нефть на уровне $60 за баррель, однако, по его словам, такая отсечка не отвечает вызовам времени.
«Поэтому какая задача? Настроить бюджетное правило для минимизации внешних рисков, а ликвидные активы ФНБ нужно довести до уровня трёхлетнего бесперебойного финансирования расходных обязательств при стрессовом развитии ситуации на нефтяном рынке», — отметил он.
Силуанов также назвал разворачивающиеся торговые войны серьёзным риском.
Как передавало ИА Регнум, ОПЕК сократила прогноз спроса на нефть в нынешнем и следующем году. В 2025-м, как рассчитывает картель, потребление чёрного золота вырастет на 1,3 млн баррелей в сутки, а в 2026-м — на 1,28 млн баррелей. В обоих случаях оценка снизилась на 150 тысяч баррелей по сравнению с предыдущим годом.
Практически одновременно Международное энергетическое агентство (МЭА) выпустило куда более мрачный прогноз. Спрос на нефть в 2025 году вырастет всего на 730 тысяч баррелей — это на 300 тысяч меньше, чем предполагалось в предыдущем отчёте. При этом и ОПЕК, и МЭА сходятся в том, что главной причиной сокращения спроса ниже ожиданий являются пошлины США и торговые войны.