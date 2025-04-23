Москва, 23 апреля, 2025, 17:38 — ИА Регнум. Бюджетное правило в России необходимо настроить под вызовы времени для минимизации внешних рисков. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на коллегии ведомства.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Глава Минфина уточнил, что действующее бюджетное правило определяет базовую цену на нефть на уровне $60 за баррель, однако, по его словам, такая отсечка не отвечает вызовам времени.

«Поэтому какая задача? Настроить бюджетное правило для минимизации внешних рисков, а ликвидные активы ФНБ нужно довести до уровня трёхлетнего бесперебойного финансирования расходных обязательств при стрессовом развитии ситуации на нефтяном рынке», — отметил он.

Силуанов также назвал разворачивающиеся торговые войны серьёзным риском.

Как передавало ИА Регнум, ОПЕК сократила прогноз спроса на нефть в нынешнем и следующем году. В 2025-м, как рассчитывает картель, потребление чёрного золота вырастет на 1,3 млн баррелей в сутки, а в 2026-м — на 1,28 млн баррелей. В обоих случаях оценка снизилась на 150 тысяч баррелей по сравнению с предыдущим годом.

Практически одновременно Международное энергетическое агентство (МЭА) выпустило куда более мрачный прогноз. Спрос на нефть в 2025 году вырастет всего на 730 тысяч баррелей — это на 300 тысяч меньше, чем предполагалось в предыдущем отчёте. При этом и ОПЕК, и МЭА сходятся в том, что главной причиной сокращения спроса ниже ожиданий являются пошлины США и торговые войны.