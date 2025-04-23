Вашингтон, 23 апреля, 2025, 17:32 — ИА Регнум. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность уменьшения таможенных пошлин в отношении Китая с целью снижения напряженности между странами. Об этом 23 апреля сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Global Look Press/Fernando Gutierrez-Juarez/dpa

«Администрация Трампа рассматривает возможность снижения высоких пошлин на китайский импорт (в некоторых случаях более чем вдвое) в попытке снизить напряженность в отношениях с Пекином, которая негативно влияет на мировую торговлю и инвестиции», — сказано в публикации.

По информации журналистов, американский лидер и его администрация не приняли окончательного решения. На данный момент на стадии обсуждения степени смягчения находятся несколько пошлин на товары из Китая. В некоторых случаях тарифы могут быть снижены до 50–65%.

При этом в качестве альтернативы рассматривается вариант многоступенчатой шкалы пошлин — 35% на импорт товаров, которые не считаются угрозой нацбезопасности США, и не менее 100% в отношении стратегически важных товаров, сказано в материале.

В этот же день глава американского Госдепартамента Марко Рубио заявил, что США хотят предотвратить потенциальную войну с Китаем. Он отметил, что КНР якобы ведет масштабное наращивание военной мощи и является основным вызовом для Вашингтона как с точки зрения экономики, так и с точки зрения национальной безопасности.

В начале апреля глава Белого дома обнародовал список стран, с которых планируется взимать пошлины. В отношении Китая тариф составил 34%. Власти КНР сообщили о введении ответных пошлин в том же размере и ряда иных мер. Позднее Вашингтон повысил пошлины на товары из Китая до 145%, а Пекин на товары из США — до 125%.

Сообщалось, что Китай полностью остановил импорт американского СПГ и резко снизил объёмы закупаемого угля и нефтепродуктов. Одновременно в Вашингтоне заявляли о возможности проведения переговоров с Пекином по вопросу о пошлинах. 23 апреля президент США отметил, что пошлины на товары из Китая не останутся на своём нынешнем (145%) уровне и будут снижены, но не до 0%.

Обозреватель ИА Регнум Малек Дудаков отмечал, что Трамп начинает сдавать назад в тарифных войнах, поскольку понимает: одно дело — фантазии и обещания электорату вернуть «золотой век США» и совсем другое — суровая действительности нынешней Америки, которая давно и безвозвратно достигла «постиндустриального» состояния.