США рассмотрят возможность уменьшения пошлин для Китая, пишет СМИ
WSJ: США рассмотрят возможность уменьшения таможенных пошлин для Китая
Вашингтон, 23 апреля, 2025, 17:32 — ИА Регнум. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность уменьшения таможенных пошлин в отношении Китая с целью снижения напряженности между странами. Об этом 23 апреля сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
«Администрация Трампа рассматривает возможность снижения высоких пошлин на китайский импорт (в некоторых случаях более чем вдвое) в попытке снизить напряженность в отношениях с Пекином, которая негативно влияет на мировую торговлю и инвестиции», — сказано в публикации.
По информации журналистов, американский лидер и его администрация не приняли окончательного решения. На данный момент на стадии обсуждения степени смягчения находятся несколько пошлин на товары из Китая. В некоторых случаях тарифы могут быть снижены до 50–65%.
При этом в качестве альтернативы рассматривается вариант многоступенчатой шкалы пошлин — 35% на импорт товаров, которые не считаются угрозой нацбезопасности США, и не менее 100% в отношении стратегически важных товаров, сказано в материале.
В этот же день глава американского Госдепартамента Марко Рубио заявил, что США хотят предотвратить потенциальную войну с Китаем. Он отметил, что КНР якобы ведет масштабное наращивание военной мощи и является основным вызовом для Вашингтона как с точки зрения экономики, так и с точки зрения национальной безопасности.
В начале апреля глава Белого дома обнародовал список стран, с которых планируется взимать пошлины. В отношении Китая тариф составил 34%. Власти КНР сообщили о введении ответных пошлин в том же размере и ряда иных мер. Позднее Вашингтон повысил пошлины на товары из Китая до 145%, а Пекин на товары из США — до 125%.
Сообщалось, что Китай полностью остановил импорт американского СПГ и резко снизил объёмы закупаемого угля и нефтепродуктов. Одновременно в Вашингтоне заявляли о возможности проведения переговоров с Пекином по вопросу о пошлинах. 23 апреля президент США отметил, что пошлины на товары из Китая не останутся на своём нынешнем (145%) уровне и будут снижены, но не до 0%.
Обозреватель ИА Регнум Малек Дудаков отмечал, что Трамп начинает сдавать назад в тарифных войнах, поскольку понимает: одно дело — фантазии и обещания электорату вернуть «золотой век США» и совсем другое — суровая действительности нынешней Америки, которая давно и безвозвратно достигла «постиндустриального» состояния.