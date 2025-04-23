Вашингтон, 23 апреля, 2025, 17:31 — ИА Регнум. США выйдут из переговорного процесса, если Москва и Киев не согласятся на предложенный Вашингтоном план по урегулированию конфликта между странами. Об этом заявил журналистам вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Global Look Press/Bonnie Cash — Pool via CNP/Keystone Press Agency Вице-президент США Джей Ди Вэнс

«Пришло время либо им согласиться, либо США выйти из этого процесса», — цитирует Вэнса агентство Bloomberg.

По его словам, и российской, и украинской сторонам придется «провести новые линии в конфликте» и отказаться от какой-то территории, контролируемой каждой из стран в настоящее время.

«Хотя граница может не отражать линии фронта в том виде, в котором они сейчас стоят, чтобы остановить кровопролитие, обеим сторонам необходимо отложить оружие, заморозить эту вещь и заняться делами по созданию лучшей России и Украины», — подчеркнул американский вице-президент.

Вэнс уточнил, что в целом настроен оптимистично в отношении переговоров по урегулированию конфликта, а также подчеркнул, что, по его мнению, стороны до настоящего времени вели их добросовестно.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, оценивая слова Вэнса о возможном выходе США из переговорного процесса, заявил, что Москва не считает это ультиматумом.

Как передавало ИА Регнум, спецпосланник президента США Кит Келлог, комментируя возможный выход Вашингтона из переговоров на Украине, отметил, что в мире много событий, в которые США «необходимо вовлекаться», а украинский кризис идёт «чересчур долго».

Президент США Дональд Трамп 22 апреля пообещал в течение трёх дней раскрыть подробности своего плана по урегулированию конфликта на Украине. По данным газеты The New York Post, план может включать развёртывание на Украине европейских военных сил, признание Украиной Крыма частью России и отказ киевского режима от идеи вступления в НАТО.

Ранее президент РФ Владимир Путин неоднократно отмечал, что для урегулирования украинского конфликта необходим вывод ВСУ из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официальное признание возвращения этих регионов в состав России. Кроме того, глава государства указывал, что Украина должна отказаться от вступления в НАТО и обеспечить на подконтрольной территории соблюдение прав и свобод русскоязычных граждан.