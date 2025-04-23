Вашингтон, 23 апреля, 2025, 17:25 — ИА Регнум. США хотят предотвратить потенциальную войну с Китаем, заявил 23 апреля глава американского Госдепартамента Марко Рубио.

ИА Регнум

Он отметил, что КНР якобы ведёт масштабное наращивание военной мощи и является основным вызовом для США как с точки зрения экономики, так и с точки зрения национальной безопасности.

«Это самое быстрое и самое масштабное наращивание военной силы в мирное время за всю историю человечества. Не просто современной истории — всей истории мира», — сказал Рубио в интервью порталу The Free Press.

США хотят заставить КНР понять, что Пекин никогда не сможет выиграть войну у Вашингтона, и таким образом эту войну предотвратить, добавил глава Госдепа.

Как передавало ИА Регнум, 3 апреля президент США Дональд Трамп ввёл в стране режим чрезвычайного положения из-за неблагоприятной ситуации в экономике и дефицита торгового баланса. Это позволяет Белому дому ввести пошлины на импорт из других стран.

В начале апреля Трамп обнародовал список стран, с которых планируется взимать пошлины. В отношении Китая тариф составил 34%. Власти КНР сообщили о введении ответных пошлин в том же размере и ряда иных мер. Позднее Вашингтон повысил пошлины на товары из Китая до 145%, а Пекин на товары из США — до 125%. Сообщалось, что Китай полностью остановил импорт американского СПГ и резко снизил объёмы закупаемого угля и нефтепродуктов.

Одновременно в Вашингтоне заявляли о возможности проведения переговоров с Пекином по вопросу о пошлинах. 23 апреля Трамп отметил, что пошлины на товары из Китая не останутся на своём нынешнем (145%) уровне и будут снижены, но не до 0%.

Обозреватели газеты The Washington Post указывали, что США и Китай из-за нежелания уступать в торговом противостоянии приближаются к экономическому коллапсу, а их конфликт угрожает фундаментальными изменениями в мировой экономике и реальной войной между Вашингтоном и Пекином.

Обозреватель ИА Регнум Малек Дудаков отмечал, что Трамп начинает сдавать назад в тарифных войнах, поскольку понимает: одно дело — фантазии и обещания электорату вернуть «золотой век США» и совсем другое — суровая действительности нынешней Америки, которая давно и безвозвратно достигла «постиндустриального» состояния.