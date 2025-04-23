Листвянка, Иркутская область, 23 апреля, 2025, 17:21 — ИА Регнум. Естественный выход нефти — около 4 тонн в год — наблюдается на озере Байкал. Снимки этого природного явления опубликованы на странице Байкальского музея Сибирского отделения РАН в социальной сети «ВКонтакте».

VK/Байкальский музей

Учёные, изучавшие байкальскую нерпу, обнаружили на правобережье, в районе деревни Сухая, места, где скопившаяся подо льдом нефть вышла наружу. На фотографиях видна чёрная жидкость, проглядывающая в полыньях.

Феномен байкальских нефтепроявлений не связан с промышленной добычей углеводородов. Это уникальное природное явление, которое специалисты изучают для понимания геологических процессов и экологии озера.

«Важно отметить, что, несмотря на наличие нефти, Байкал остаётся одной из самых чистых и уникальных пресноводных экосистем в мире», — подчеркнули в музее.

Впервые явление истечения нефти со дна Байкала описал немецкий естествоиспытатель, исследователь Сибири и Урала Иоганн Георг Гмелин. Это произошло в 1733 году, говорится в сообщении.

Ранее ведущий научный сотрудник Института нефтегазовой геологии и геофизики Сибирского отделения РАН, доктор геолого-минералогических наук Валерий Москвин рассказал, что на дне Байкала находится примерно 250–300 млн тонн нефти. Она попадает на дно из многочисленных глубинных разломов, после чего постепенно поднимается и загрязняет чистейшую байкальскую воду.

Благодаря микроорганизмам, поедающим нефть, — углеводородокисляющим бактериям из рода Rhodococcus — вода остаётся чистой. Однако в случае разового выброса довольно большого объёма нефти, например, в результате землетрясения, произойдёт экологическая катастрофа. Для этого достаточно всего 1,2 тыс. тонн нефти, пояснил учёный.