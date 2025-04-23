Севастополь, 23 апреля, 2025, 17:18 — ИА Регнум. В Севастополе автобус, перевозивший группу детей, попал в ДТП. Об этом 23 апреля сообщили в региональном УМВД.

УМВД по Севастополю

Уточняется, что авария произошла в 12:50 мск напротив дома № 45 на улице Гоголя.

«По предварительной информации, 53-летний водитель автобуса Scania неправильно выбрал безопасную дистанцию и произвёл столкновение с попутным автомобилем Honda», ― говорится в сообщении правоохранительного ведомства в Telegram-канале.

От удара иномарку откинуло на двигавшуюся впереди неё машину BMW. В результате аварии пострадали восемь детей. Их госпитализировали в больницу.

Полиция проводит проверку по факту ДТП. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Как передало ИА Регнум, 23 января в Волгоградской области произошло ДТП с участием школьного автобуса. Водитель, выезжая с второстепенной дороги, столкнулся с иномаркой, которая двигалась по главной дороге.

В результате столкновения автобус опрокинулся, один из ребят, находящихся внутри транспорта, погиб. Еще шестерых несовершеннолетних и одного пассажира иномарки доставили в больницу. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Вечером 20 апреля в городе Дзержинске Нижегородской области произошла авария с участим пассажирского автобуса. По предварительной информации, у водителя резко ухудшилось самочувствие и он въехал в стену здания. За помощью к медикам обратились четыре пассажира.