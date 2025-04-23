Москва, 23 апреля, 2025, 17:11 — ИА Регнум. Около тысячи работников «Роснефти» и дочерних предприятий приняли участие в коллективном чтении знаменитого стихотворения поэта Константина Симонова «Родина». Литературная акция состоялась в рамках мероприятий, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» провела литературную акцию, посвященную 80-летию Великой Победы

К патриотической акции присоединились сотрудники 33 крупных добычных, нефтесервисных, перерабатывающих и сбытовых предприятий «Роснефти» в разных регионах России.

Сотрудники «Самотлорнефтегаза», одного из ключевых добывающих активов «Роснефти», прочитали строки «Родины» у памятника погибшим воинам-землякам в Нижневартовске и на производственной площадке Самотлорского месторождения. К волонтерам присоединились активисты «Движения первых» и ученики «Роснефть-классов». В парке Победы Нижневартовска была развёрнута 80-метровая Георгиевская лента, символизирующая Великую Победу.