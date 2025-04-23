Белгород, 23 апреля, 2025, 17:09 — ИА Регнум. При обстреле со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) села Крюково в Белгородской области погиб один человек. Об этом 23 апреля сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

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«От оперативных служб поступила информация о погибшем в результате прилета боеприпаса мужчине. От полученных ранений он скончался на месте до приезда бригады скорой помощи», — написал Гладков в Telegram-канале.

Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшего.

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