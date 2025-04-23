Вашингтон, 23 апреля, 2025, 17:05 — ИА Регнум. Администрация президента США Дональда Трампа выдвинула Украине ультиматум по мирному плану. Об этом 23 апреля сообщило американское издание Politico.

«Администрация Трампа вместо этого хочет сосредоточиться на плане мирного соглашения президента, представленном Украине как вариант «либо принимай, либо уходи», — сказано в публикации.

Также журналисты издания отметили: мирная инициатива главы Белого дома предполагает потенциальную отмену антироссийских санкций и неформальное признание Вашингтоном контроля России над Крымом. Последнее не входит в планы Киева и его западных союзников, следует из материала.

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