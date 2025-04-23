Вашингтон, 23 апреля, 2025, 17:50 — ИА Регнум. После ряда консультаций Соединённые Штаты стали лучше понимать позицию России по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью порталу The Free Press.

EPA/YURI GRIPAS/POOL/TASS Президент США Дональд Трамп и госсекретарь США Марко Рубио (слева направо)

«Сейчас мы лучше понимаем позицию России, потому что реально разговаривали с ними после трёх лет молчания. Также понимаем позицию Украины. Сейчас мы выясняем, находятся ли эти ребята вообще в одном районе. Если у них совершенно разные почтовые индексы, то мы можем прийти к выводу, что они настолько далеки друг от друга, что мир в данный момент невозможен», — отметил он.

При этом Рубио уточнил, что, в случае отсутствия прогресса в урегулировании, США переключатся на другие международные приоритеты.

Как передавало ИА Регнум, 17 апреля Рубио, находясь в Париже, сообщил главе МИД РФ Сергею Лаврову о состоявшихся у него и спецпосланника Стива Уиткоффа контактах с украинской стороной, Францией и другими европейскими странами.

В МИД РФ отметили, что со стороны Рубио было подчёркнуто, что упомянутые контакты состоялись в русле тематики консультаций, проводимых между Вашингтоном и Москвой, включая недавнюю беседу президента России Владимира Путина с Уиткоффом в Санкт-Петербурге. Лавров подтвердил готовность РФ к продолжению совместной работы с США с целью надёжного устранения первопричин конфликта на Украине.