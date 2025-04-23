Москва, 23 апреля, 2025, 16:59 — ИА Регнум. При пожаре у ТЦ «Афимолл Сити» в Москве горели стройматериалы, а не автомобиль, как заявлялось ранее. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

РИА Новости/Станислав Красильников

«По уточненной информации, горели материалы на стройплощадке, расположенной вдоль административного здания ТРЦ «Афимолл Сити», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Уточняется, что пожар был ликвидирован на 30 квадратных метрах. Сведений о пострадавших не поступало.

Как передавало ранее ИА Регнум, 23 апреля оперативные службы сообщили о пожаре в комплексе «Афимолл Сити» на Пресненской набережной столицы. Тогда выдвигалась версия о взрыве автомобиля на подземной парковке.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3960952" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Густой столб дыма заметили в районе Москва Сити

Ранее 9 апреля в Москве загорелся родильный дом на Госпитальной площади. В МЧС уточнили, что площадь пожара составила 50 кв. м, а из здания спасли 39 человек, в том числе шесть — с помощью автолестницы. Обошлось без пострадавших.