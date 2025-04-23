Екатеринбург, 23 апреля, 2025, 16:54 — ИА Регнум. Капитан и нападающий екатеринбургского хоккейного клуба «Автомобилист» Анатолий Голышев сдал положительную допинг-пробу. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе Капитан и нападающий екатеринбургского хоккейного клуба «Автомобилист» Анатолий Голышев

«На основании уведомления о результате допинг-пробы нападающего Анатолия Голышева наш клуб ожидает полного выяснения всех обстоятельств дела со стороны антидопинговых органов», — говорится в заявлении «Автомобилиста».

По информации издания «Советский спорт», 30-летний хоккеист не прошёл тест на допинг после одного из матчей регулярного чемпионата. На прошлой неделе его отстранили от выступлений. Если спортсмена признают виновным в нарушении антидопинговых правил, ему грозит дисквалификация на срок до 4 лет.

Голышев — уроженец Перми, воспитанник пермского «Молота». Клубную карьеру в «Автомобилисте» начал в 2013 году. В 2021 году выступал за клуб «Бриджпорт Айлендерс» Американской хоккейной лиги (АХЛ).

В КХЛ на счету Голышева 607 матчей и 355 очков, в том числе 159 голов и 196 результативных передач. В завершившемся регулярном чемпионате хоккеист провёл 52 матча (13 шайб, 23 передачи). В семи играх плей-офф форвард забросил одну шайбу и выполнил один результативный пас.