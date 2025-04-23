Москва, 23 апреля, 2025, 16:46 — ИА Регнум. Россия вводит ответные персональные санкции против депутатов парламента Великобритании. Об этом 23 апреля сообщила пресс-служба МИД РФ.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Санкции являются ответом на продолжающийся конфронтационный курс Лондона, усилия по демонизации России, фабрикацию антироссийских нарративов для снижения влияния Москвы на международной арене и дальнейшее накачивание оружием неонацистского режима в Киеве, сказано в сообщении.

«Всеобъемлющий характер вводимых Великобританией антироссийских санкций и истеричные заявления официальных лиц этой страны, в которых угрозы перемежаются с ложью и откровенным хамством в наш адрес, свидетельствуют о том, что Лондон не намерен отказываться от своего выбора в пользу открытой конфронтации с Россией», — отметили в МИД.

Русофобия и стремление разрушить российскую государственность остаются неотъемлемыми элементами внешней политики Лондона, сказано в сообщении. Враждебные заявления и голословные обвинения, в том числе публичные выступления в пользу изъятия российских активов, потворствуют враждебному курсу Лондона и используются противниками взаимоуважительного диалога с Россией, указали в МИД.

В список лиц, в отношении которых введены персональные санкции, включён 21 человек — члены палаты лордов Дэвид Патрик Пол Алтон, Чарльз Эдвард Рэймонд Баннер, Киван Дэвид Джонс, Росс Джон Кемпселл, Джереми Первис, Джули Элизабет Смит, депутаты Палаты общин Джоанна Бакстер, Филипп Майкл Брикелл, Стивен Патрик Гетинс, Александр Моррисон Кармайкл, Кристофер Остин Фрэнсис Коглан, Хелен Элейн Магуайр, Блэр Макдугалл, Джеймс Невил Макклири, Майкл Питер Мартин, Мануэлла Пертегелла, Хуан Тимоти Чарльз Рока, Дживун Гурприт Сингх Сандер, Аарон Кэмерон Томас, Уильям Пол Форстер и Ричард Джеймс Шеннон.

«Работа над расширением российского «стоп-листа» будет продолжена», — добавили в МИД.

Как передавало ИА Регнум, в феврале власти Британии ввели очередной пакет антироссийских санкций. В марте премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что выступает против снятия с России санкций даже в случае прекращения огня на Украине.

В 2025 году Британия вошла в состав так называемой «коалиции желающих» — группы стран, заявляющих о готовности направить войска на Украину. 14 марта министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что Россия должна принять предложение о прекращении огня на Украине «без каких-либо условий». Также Лондон продолжил поставлять ВСУ оружие.

В ноябре 2024 года Россия в качестве ответной меры на враждебные действия Лондона ввела санкции против 30 граждан Великобритании, в том числе против нескольких министров. В ведомстве отметили, что власти Британии не прекращают вести агрессивную антироссийскую риторику, вводить нелегитимные ограничения и поддерживать неонацистский киевский режим в своих геополитических интересах.