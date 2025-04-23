Вашингтон, 23 апреля, 2025, 16:41 — ИА Регнум. Нежелание киевского режима принимать предложения США и идти на территориальные уступки для урегулирования конфликта вызвало гнев Вашингтона. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета The Washington Post (WP).

ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

«Срыв (переговоров в Лондоне. ― Прим. ред.) произошел на фоне гнева Вашингтона по поводу нежелания Украины принять предложения об уступке территории России», ― сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Также отметается, что Киев сначала предпочитает обсудить полное прекращение огня, а всё остальное ― позже. Территориальный вопрос является «крайне напряженным» в переговорах между США и Украиной, добавило издание.

Как передавало ИА Регнум, 23 апреля в Лондоне должна была состояться встреча с участием глав МИД Германии, Франции, Великобритании, Украины и госсекретаря США Марко Рубио по урегулированию украинского конфликта. Однако переговоры отменили. Телеканал Sky News сообщил, что вместо этой встречи обсуждение пройдёт на уровне представителей пяти стран, но рангом ниже.

Британское издание Independent ранее написало, что представители США отправятся в Лондон, чтобы предъявить киевским чиновникам «ультиматум» в пользу России, а не для переговоров по урегулированию конфликта. В статье упоминалось, что американская делегация предложит главе киевского режима Владимиру Зеленскому признать Крым российским и согласиться с тем, что Украина никогда не сможет вступить в НАТО.

21 апреля советник руководителя офиса Зеленского Сергей Лещенко заявил, что украинская делегация на переговорах с США не обсуждала признание Крыма субъектом России и не соглашалась на это. В свою очередь глава киевского режима в очередной раз заявил, что Киев не признает «оккупацию» полуострова.

Агентство Bloomberg написало 18 апреля, что перешедшие под контроль России территории останутся за Москвой согласно плану Вашингтона по урегулированию украинского конфликта. Отмечается, что этот план фактически заморозит боевые действия. Кроме того, стремление Киева вступить в НАТО также не будет обсуждаться.

17 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что новые регионы являются неотъемлемой частью России. Он также уточнил, что их закрепление за Россией не является условием прекращения вооруженного конфликта с Украиной.