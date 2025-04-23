Берлин, 23 апреля, 2025, 17:00 — ИА Регнум. Посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что Москва не нуждается в специальном разрешении для участия в памятных мероприятиях ко Дню Победы, сообщила 23 апреля немецкая газета Bild.

РИА Новости/Сергей Пивоваров

Так Нечаев прокомментировал угрозы властей Бранденбурга выдворить его с памятной церемонии, посвящённой разгрому нацистской Германии, если он на эту церемонию придёт.

«Нам не нужно специальное приглашение, чтобы почтить память советских освободителей и жертв нацизма в общедоступных местах и торжественно отметить День Победы», — заявил Нечаев.

Как передавало ИА Регнум, 4 апреля газета Berliner Zeitung сообщила, что МИД Германии в служебном документе рекомендовал властям регионов, руководителям мемориалов и зарубежных представительств ФРГ не приглашать официальных представителей России и Белоруссии на памятные мероприятия по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны и не пускать представителей Москвы и Минска на церемонии.

Позднее директор фонда Бранденбургских мемориалов Аксель Дреколль заявил, что российскому посольству с начала конфликта на Украине запретили участвовать в мероприятиях по случаю всех годовщин. По его словам, если российский посол придёт на мероприятия, власти задействуют силы безопасности.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что планы германских властей помешать послу России принять участие в мероприятиях по случаю 80-летия Победы указывают на их русофобию и неонацизм. Также она отмечала, что глава МИД Германии Анналена Бербок повторяет практики нацистской Германии по сегрегации евреев и выдворению мирных жителей по этнонациональному принципу.

Обозреватель ИА Регнум Грегор Шпицен ранее отметил: запрет, исходящий от побеждённых, чьи предки присягали на верность Адольфу Гитлеру и сражались в нацистской форме, и направленный в адрес потомков победителей, освобождавших Германию от нацизма, — это хуже, чем преступление, это ошибка.