Лондон, 23 апреля, 2025, 16:40 — ИА Регнум. Предстоящие переговоры по урегулированию украинского конфликта в Лондоне станут провальными из-за главы киевского режима Владимира Зеленского. Такой прогноз сделал британский журнал The Spectator.

Efrem Lukatsky/AP/TASS Глава киевского режима Владимир Зеленский

«Вот одна ключевая вещь, которую следует знать о мирных переговорах по Украине, которые должны начаться в Лондоне, а именно, что они провалятся. Причина проста: Зеленского просят признать Крым российским, хотя ранее он в самых решительных выражениях заявлял, что не сделает этого. Зеленский не может с этим согласиться, потому что такая уступка станет для него политическим самоубийством», — указано в публикации.

В материале уточняется, что для Киева официальное признание потери территорий является красной чертой. В то же время российская сторона требует признания и вывода войск с новых территорий, с чем, по данным журнала, согласен и Белый дом. В публикации также отмечено, что теперь США пытаются убедить европейские страны в целесообразности российских требований.

Как передавало ИА Регнум, 22 апреля газета The New York Post со ссылкой на американского чиновника сообщила, что киевский режим выражает готовность уступить 20% своей территории, однако с условием признания этих земель не де-юре, а де-факто. Чиновник добавил, что представители Киева на переговорах с американской делегацией на прошлой неделе были особенно озабочены частью соглашения, касающейся новых регионов, вошедших в состав России по итогам референдумов.

Глава МИД России Сергей Лавров 11 апреля заявил, что Украина ни за что и никогда не сможет вернуться к границам 1991 года, это понимание есть и у администрации президента США Дональда Трампа. 13 февраля глава Белого дома также заявил, что возвращение Украины к границам до 2014 года (с Крымом, Донбассом, Херсонской и Запорожской областями) маловероятно. Американский лидер поддержал соответствующее заявление шефа Пентагона Пита Хегсета.