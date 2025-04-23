Москва, 23 апреля, 2025, 16:31 — ИА Регнум. Во время прощания со знаменитым скульптором и художником Зурабом Церетели женщина попыталась сделать селфи рядом с гробом. Об этом 23 апреля сообщил Telegram-канал SHOT.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

«На прощании с Церетели охране пришлось уводить женщину, которая пыталась сделать селфи с покойным в гробу», — сказано в публикации канала.

Церемония прощания с художником-монументалистом прошла 23 апреля в Москве в храме Христа Спасителя. 24 и 25 апреля гражданская панихида состоится в Грузии в музее, который создал Церетели.

Как передавало ИА Регнум, Зураб Церетели умер 22 апреля на 92-м году жизни. Причиной смерти стала остановка сердца. Скульптор умер в своем доме в Переделкино. Отмечается, что накануне смерти художник не имел серьезных жалоб. Также у него не было никаких заболеваний, связанных с сердцем.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Зураба Церетели. Глава государства также отметил, что светлая память о скульпторе навсегда сохранится в сердцах его близких, друзей, учеников и всех почитателей таланта скульптора.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Церетели был художником с мировым именем и настоящим народным дипломатом. Она указала, что память о скульпторе продолжит жить и в сердцах людей, и в памятниках и скульптурах, установленных в разных уголках планеты.

Церетели родился в 1934 году в Тифлисе (Тбилиси). Он окончил Тбилисскую академию художеств, позднее также учился во Франции. В 1980 году он был главным художником Олимпийских игр в Москве. С 1997 года Церетели возглавлял Российскую академию художеств, а с 2010 года был почётным членом Патриаршего совета по культуре.