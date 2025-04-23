Мадрид, 23 апреля, 2025, 16:44 — ИА Регнум. На испанском острове Майорка считавшаяся мертвой женщина «воскресла» в гробу прямо перед своими похоронами, находясь в похоронном бюро. Об этом сообщает британское издание Mirror.

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«Женщина, которая была признана мертвой в больнице, ужасающе «вернулась к жизни» по дороге на собственные похороны», — пишут авторы статьи.

По данным газеты, то, что женщина жива, обнаружили работники похоронного бюро, которые «были в ужасе, когда обнаружили у нее пульс и заметили шевеление ее пальцев».

После этого парамедики бюро осмотрели ее, подтвердили, что женщина жива, и доставили обратно в городскую больницу Хуана Марша де Буньола. Ее нынешнее состояние остается неизвестным.

В публикации вспомнили аналогичный инцидент, который произошел в феврале прошлого года в Гватемале. Тогда медики пытались оказать помощь молодой женщине с судорогами, сильным истощением и церебральным параличом. Спустя 30 минут реанимации ее признали умершей. Тело отправили в морг больницы San Juan de Dios General Hospital, где женщина пролежала в специальном мешке для человеческих останков около пяти часов, прежде чем начала двигаться.

После того как шокированные сотрудники морга обнаружили, что женщина жива, они вызвали ей на помощь врачей. Спасти пациентку не удалось, медикам пришлось во второй раз констатировать ее смерть.

Как передавало ИА Регнум, похожий случай произошел в Кении. Тогда 32-летний Питер Киген, страдавший хроническим заболеванием, был доставлен в больницу, однако врачи по ошибке констатировали его смерть и перевели в морг. Однако когда сотрудник морга готовил «тело» к бальзамированию, мужчина проснулся и начал кричать, а затем потерял сознание. В конечном итоге мужчина скончался через неделю после произошедшего.