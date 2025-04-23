Москва, 23 апреля, 2025, 22:03 — ИА Регнум. Госсекретарь США Марко Рубио отказался от поездки в Лондон на переговоры с украинцами и европейцами, так как Киев и Брюссель всем видом демонстрируют нежелание мира, а также рассчитывают переждать президентство американского лидера Дональда Трампа в расчёте на возвращение Демократической партии США во власть. Об этом в среду, 23 апреля, заявил политолог-американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в разговоре с ИА Регнум.

AP/TASS Госсекретарь США Марко Рубио

Рубио отказался ехать в Лондон на запланированные переговоры по урегулированию украинского конфликта после того, как глава киевского режима Владимир Зеленский вновь отверг возможность признания Крыма российским. The New York Times в своём материале об отменённой поездке Рубио уточнило, что представители США рассматривали территориальные уступки как ключевой элемент своего мирного плана, который должен был быть представлен 23 апреля.

«Украина всеми своими действиями демонстрирует, показывает, что она никаких переговоров не желает и не хочет. Единственное, чего она желает — дальше вести конфликт. То есть, какие тут мирные инициативы? Поэтому и сейчас больше общего между Зеленским и Европой, чем между Европой и США, и между Зеленским и США. То есть сейчас эта их русофобия консолидирует Европу и Украину», — сообщил политолог.

Эксперт допустил, что Киев специально затягивает переговорный процесс, рассчитывая переждать президентство Трампа и дождаться победы демократов на следующих выборах президента США или же на выборах в Конгресс, которые состоятся уже через полтора года.

«Если мы с Украиной не разберёмся, условно говоря, за эти три с половиной года, то если кто-нибудь от демократов победит в США, американцы могут снова вернуться в Киев. А режим Зеленского так и рассчитывает, что сейчас потерпят, условно говоря, время потянут, а потом, через четыре года, Штаты снова будут поддерживать Украину. Европа при этом думает ровно так же, полагая, что сейчас перекантуются как-то»,— заявил Блохин.

Отказ Рубио прилетать в Лондон на переговоры с европейцами и украинцами эксперт связывает также с общим пониманием того, что переговоры пробуксовывают, а Зеленский и большинство стран ЕС не хотят мира на Украине. Блохин добавил, что Зеленский видит в прекращении боевых действий наибольшую опасность конкретно для себя, так как перемирие приведёт к президентским выборам на Украине, чего и боится глава киевского режима.

«А США при этом не удаётся получить ни денежную прибыль, в условиях войны, ни ресурсы. Более того, не получится даже конвертировать всё это в какие-то мирные инициативы, при том, что Трамп хотел выглядеть главным миротворцем, главным пацифистом Европы», — рассказал политолог.

Эксперт считает, что всё идёт к самоустранению Штатов, исходя из других внешнеполитических приоритетов Вашингтона, таких как Китай и Иран. При этом, уточняет специалист, такое развитие событий может привести к потере Украиной половины всей поступающей помощи, так как около 50% всех военных поставок — американские. Это означает, что СВО будет продолжаться и решение поставленных целей задач будет достигаться на поле боя, полагает собеседник агентства.

Как сообщало ИА Регнум, 22 апреля руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс объяснила отсутствие Рубио на переговорах по Украине в Лондоне его занятостью. Она рассказала, что США на встрече представит спецпосланник Трампа Кит Келлог.

Украинский конфликт не имеет военного решения, подчеркнула также Брюс. Она отметила, что Вашингтон хотел бы добиться урегулирования кризиса дипломатическим путём, а результаты встречи в Лондоне покажут, каковы перспективы мирного разрешения конфликта.

Келлог подтвердил, что представители США, европейских стран и киевского режима на встрече в Лондоне обсудят закрепление договорённостей о прекращении огня на Украине. Он отметил, что вопрос о вступлении Украины в НАТО не обсуждается. Также Келлог прокомментировал возможный выход США из переговоров по Украине, отметив, что в мире много событий, в которые Вашингтону «необходимо вовлекаться», а украинский кризис идёт «чересчур долго».