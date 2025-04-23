Киржач, Владимирская область, 23 апреля, 2025, 16:12 — ИА Регнум. Детонация боеприпасов на складе в Киржачском районе Владимирской области продолжается. Об этом сообщил губернатор региона Александр Авдеев в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Динамика хорошая, но пока детонация сохраняется. Поэтому решения о возвращении эвакуированных жителей в дома и возобновлении работы всех предприятий принимать преждевременно. Образовательные организации завтра работать не будут», — указал он в публикации.

Авдеев также уточнил, что 37 населённых пунктов Киржачского района в настоящее время остаются без газа. По его словам, была проведена первичная оценка ущерба, по результатам которой граждане получат компенсацию.

Как передавало ИА Регнум, Авдеев 22 апреля сообщил о взрыве в Киржачском районе. Причину и место взрыва он не уточнил. Был объявлен режим ЧС. Созданный в регионе оперштаб принял решение об эвакуации воинской части, семи населённых пунктов и 12 дачных посёлков. К работе приступила комиссия по оценке ущерба.

Позже Минобороны РФ проинформировало, что в Киржачском районе произошла детонация боеприпасов на складах воинской части. Предварительной причиной назвали нарушение требований безопасности при проведении работ с взрывчатыми материалами.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов поручил создать специальную комиссию по расследованию ЧП, её возглавил замминистра обороны генерал-полковник Андрей Булыга. В военном ведомстве заверили, что по итогам разбирательства всех виновных привлекут к ответственности.