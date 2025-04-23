Бишкек, 23 апреля, 2025, 16:05 — ИА Регнум. Арестованная в городе Оше сотрудница Русского дома Наталья Секерина работает в этой организации менее года и является гражданкой Киргизии. Об этом 23 апреля сообщил глава киргизского представительства Россотрудничества Альберт Зульхарнеев.

Табылды Кадырбеков/Sputnik/РИА Новости

«Наталья Секерина является <…> местным сотрудником отделения, работает в Русском доме с июля 2024 года, отвечает за взаимодействие нашего ошского филиала с медиа», ― уточнил он.

Зульхарнеев отметил, что Секерина зарекомендовала себя как добросовестный, открытый и ответственный сотрудник.

В Русском доме в Бишкеке высказали уверенность в том, что все гражданские права подозреваемой будут соблюдены, а её безопасность гарантирована. Там отметили, что рассчитывают на то, что следствие разберётся в ситуации.

В организации подчеркнули, что Российский центр науки и культуры функционирует исключительно в рамках межправительственного соглашения России и Киргизии.

Как передало ИА Регнум, 23 апреля спецслужбы Киргизии задержали сотрудницу Русского дома. Секерину подозревают в вербовке, финансировании и обучении наёмников с целью использования в вооружённых конфликтах других государств или с целью свержения государственной власти.

Следователь Главного следственного управления Киргизии ходатайствовал об аресте подозреваемой. Суд Первомайского района Бишкека избрал подозреваемой меру пресечения в виде заключения под стражу до 17 июня 2025 года. Ей грозит тюремное заключение на срок от семи до десяти лет.

Также в рамках расследования уголовного дела задержали ещё четырёх человек, включая сотрудника пресс-службы мэрии Оша.

Русский дом в Оше открылся в ноябре 2016 года. Он стал вторым Российским центром науки и культуры в Киргизии. Первый был открыт в Бишкеке в 2010 году. Приоритетным направлением деятельности Русского дома в Оше является развитие тесного сотрудничества России и Киргизии в гуманитарной сфере.