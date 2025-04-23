Хабаровск, 23 апреля, 2025, 16:51 — ИА Регнум. В Хабаровском крае 16-летнюю дочь участника СВО пытаются затравить до самоубийства. Неизвестные взломали аккаунт девочки в Telegram, создали канал, где от её имени разместили садистские видео с убийствами животных. На подростка обрушился шквал звонков и сообщений с оскорблениями и проклятиями. Об этом ИА Регнум рассказала мама девочки Светлана.

Из личного архива семьи Валерия (имя изменено)

16-летняя Валерия (имя изменено) — студентка Чегдомынского горно-технологического техникума, отец девочки Евгений (имя изменено) является участником СВО. Девушка очень любит животных, со школы участвует в волонтёрском движении и возглавляет студенческую команду КВН. Многие жители посёлка Чегдомын хорошо знают Леру как отзывчивую и добрую девочку. Но в ночь на 22 апреля студентка проснулась от звонков и сообщений, непрерывно поступавших на её телефон. Незнакомые люди обзывали её живодёркой, сыпали проклятьями и обвиняли в издевательствах над беззащитными животными. Оказалось, что ночью аккаунт девочки в Telegram был взломан, неизвестные опубликовали её номер телефона и от её имени выложили видеозаписи с издевательствами над животными.

«Это случилось вчера утром, я пораньше уехала на работу, дочка утром встала на учёбу, собралась и где-то в 8:10 утра написала мне сообщение: «Мама, представляешь, пока я спала, кто-то создал Telegram-канал, выставил там мой номер телефона и вот эти ужасные видео». Естественно, я сразу в полицию позвонила и пообещала, что мы ей сим-карту поменяем, чтобы ей никто не звонил», — объяснила мама Леры Светлана (имя изменено).

Спустя несколько часов девочке пришлось удалить все свои аккаунты в соцсетях, мессенджерах и отключить телефон, потому что звонки и сообщения с незнакомых номеров не прекращались. Вечером Светлана вместе с дочерью отправилась в отделение полиции.

«Мы кидали жалобы на этот Telegram-канал, нам сыпались звонки из Москвы, Польши, США. В полиции мы дали объяснения, потому что, естественно, уже от зоозащитников по фактам публикаций были обращения. Вместе с сотрудниками мы стали проверять эти видео, оказалось, что они старые. Некоторые из них выкладывали в 2023 году в другом Telegram-канале, видео, на котором девочка с розовыми волосами, было снято три года назад в Железногорске. Полиция уже установила этот факт. Плюс из канала нам удалось вырвать голосовое сообщение админа, и там был другой голос, совсем не похожий на моего ребёнка. Сейчас, я так понимаю, к проверке подключилась ФСБ», — рассказала женщина.

Светлана пока не понимает, почему мошенники выбрали именно её дочь. По словам матери, у Леры ни с кем не было конфликтов.

«Мы пока не понимаем, зачем её взломали, потому что не было попыток получить от нас деньги. Возможно, мошенники попытались бы сделать это позже, но пока совершенно непонятна мотивация. Дочка общалась в каком-то чате, потом её в этом чате заблокировали и, видимо, после этого слили её данные. Её отец на СВО, но они даже не общаются. Всё так быстро закрутилось, что я даже не успела подумать, что это может быть связано», — объяснила Светлана.

Мама девочки отметила, что в посёлке отношение жителей к её дочери не изменилось. Леру поддерживают друзья, бывшие одноклассники и однокурсники.

«Она, конечно, расстроилась, потому что она очень любит животных, волонтёрит в приютах. У бабушки нашей два кота, Лера их обожает. Она ни одной живой душе вреда бы ни за что не причинила. В посёлке, к счастью, это все понимают. Вы знаете, я рада, что она у меня контактный ребёнок и сразу мне всё сообщила, потому что я не представляю, что было бы, если бы она осталась наедине с этим потоком негатива. Это так страшно, очень хотелось бы, чтобы больше ни один ребёнок с таким не сталкивался. Другой ребёнок в такой ситуации может закрыться, и неизвестно, к чему его приведёт это давление», — отметила женщина.

На защиту девочки встал социальный педагог и куратор волонтёрской деятельности в пользу животных Анастасия. Женщина давно работает вместе с Лерой.

«Она хороший ребёнок, активная девчонка, участвует в различных инициативах. В школе она с другими волонтёрами ездила в приюте для животных помогать», — рассказала Анастасия.

Сейчас в ситуации разбираются полиция и ФСБ, оперативники пытаются установить создателя фейковых Telegram-каналов, направленных на травлю подростков. По информации правоохранителей, случай Леры далеко не первый.