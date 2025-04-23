Москва, 23 апреля, 2025, 15:48 — ИА Регнум. Главная цель международной исторической акции «Диктант Победы» была и остается неизменной — отстаивать историческую правду, формировать твердые знания о Великой Отечественной войне и побуждать участников акции расширять исторический кругозор. Об этом в среду, 23 апреля, заявил председатель совета проекта «Историческая память», председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.

РИА Новости/Илья Наймушин

Диктант стал всенародным проектом и превратился в неотъемлемую часть празднования главного праздника — Дня Победы. По его словам, «Диктант Победы» также олицетворяет собой связь времен.

«Всякий раз, мысленно обращаясь к событиям 80-летней давности, мы, безусловно, не можем и не должны упускать происходящее здесь и сейчас. Наша страна вновь поднялась на борьбу с нацистским злом. Всего в нескольких сотнях километров отсюда российская армия гонит врага с русской земли. Ведется тяжелая, каждодневная боевая работа. И, безусловно, в задания «Диктанта Победы» вновь будут включены вопросы, подчеркивающие преемственность подвига Героев Великой Отечественной войны и их потомков, наших современников, участников специальной военной операции, освободительной операции», — заявил Нарышкин на пресс-конференции.

Председатель совета проекта «Историческая память» напомнил, что в этом году дата проведения диктанта, 25 апреля, выпадает на 80-летие знаменательной встречи на Эльбе солдат и офицеров Красной Армии с союзниками по антигитлеровской коалиции.

«Этот эпизод олицетворяет собой единство свободных народов, не приемлющих нацизм и борющихся с нацизмом плечом к плечу. И сегодня Россия тоже объединяет вокруг себя множество людей доброй воли. Призываю всех, кто еще для себя не решил, принять или нет участие в «Диктанте Победы», — обязательно попробуйте свои силы. Ведь это не состязание, не конкурс, хотя, конечно, лучших победителей мы, безусловно, поощрим. Главное — возможность расширить свои исторические знания и присоединиться к единомышленникам, к людям думающим и неравнодушным. Безусловно, важно, чтобы не только в России, но и в зарубежных странах, а уж тем более в дружественных, память о Победе, о решающей роли народов Советского Союза в Победе над фашистской Германией была надёжно защищена от фальсификации, от искажений и служила общим для нас и нравственным, и мировоззренческим ориентиром», — резюмировал он.

Международная акция «Диктант Победы» проводится с 2019 года. Участники за 45 минут должны ответить на 25 вопросов. В этом году часть заданий будет посвящена специальной военной операции.