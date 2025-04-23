Стамбул, Турция, 23 апреля, 2025, 15:46 — ИА Регнум. При землетрясении в турецком Стамбуле пострадал 151 человек, жертв в результате подземных толчков нет. Об этом 23 апреля проинформировало управление губернатора города.

Lu Zhe/Xinhua/Global Look Press

«Продолжается лечение 151 гражданина, пострадавшего в результате совершенных в панике прыжков с высоты. Их жизням ничего не угрожает. Жертв нет», — приводит заявление властей провинции местный телеканал Habertürk.

Губернатор добавил, что после землетрясения не зарегистрировано никаких негативных последствий, которые могли бы повлиять на газовую инфраструктуру, канализацию, энерго− и водоснабжение. Разрушений жилых домов в городе в целом нет, однако в районе Фатих рухнуло заброшенное здание.

Как передавало ИА Регнум, землетрясение на западе Турции началось около 12:50 мск и длилось около 10-15 секунд, далее за ним последовали афтершоки. Подземные толчки, ощущавшиеся в нескольких провинциях, спровоцировали панику в Стамбуле.

Министр внутренних дел страны Али Ерликая в соцсети Х проинформировал, что турецкие власти приступили к оценке ущерба от происшествия. По его словам, в районе Силиври на побережье Мраморного моря зафиксировали подземные толчки магнитудой 6,2. Позже в пресс-службах аэропортов Стамбула сообщили, что после землетрясения рейсы выполняются в обычном режиме.